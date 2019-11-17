Ayvazhacı'daki yeraltı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor

17.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:29

Develi ilçesine bağlı Ayvazhacı köyünde bulunan yeraltı şehri ve kayadan oyma evler turizme kazandırılmayı bekliyor.



Ayvazhacı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Feramuz Serçe, köyün Ircalayıp mevkiinde 3 adet mağara bulunduğunu söyledi. Mağaralardan ikisinin ağzının kapalı birinin ise açık olduğunu ifade eden Feramuz Serçe, "Bu mağara yeraltı şehri olarak geçiyor. Uzunluğu yaklaşık olarak 2 kilometre kadar. Büyüklerimizin bu yeraltı şehirlerini kullanarak köye kadar çıktıkları söyleniyor. Biz buranın yetkililer tarafından incelenerek ülke turizmine kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.



Bölgede ayrıca kayadan oyma evlerin de bulunduğunu anlatan Feramuz Serçe, "Köyümüzün bu bölümü eski zamanlarda yerleşim yeri olarak kullanılmış. Kayadan oyma evlerin içinde mahzenler de bulunuyor. Bu doğa harikası yerlerin yetkililerce turizme kazandırılması ülke ve şehir için fayda sağlar diye düşünüyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA