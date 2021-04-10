AYVANSARAY İETT DURAĞINDA YOLCULARDAN YETERSİZ OTOBÜS TEPKİSİ

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Fatih Ayvansaray İETT otobüs durağında akşamüstü yetersiz otobüs geldiği için 2 saat beklediklerini iddia eden yolcular, bir otobüsün önünü keserek duruma tepki gösterdi.

Fatih Ayvansaray İETT otobüs durağında akşamüstü yetersiz otobüs geldiği için 2 saat beklediklerini iddia eden yolcular, bir otobüsün önünü keserek duruma tepki gösterdi.

146 M Mecidiyeköy-Başakşehir İETT otobüs seferinin yetersiz olmasından dolayı Ayvansaray durağında 2 saat beklediklerini iddia eden yolcular, duruma tepki göstererek bir otobüsün önünü kesti. Bir süre otobüsü bekleten yolcular, İETT yetkililerine tepki gösterdi. Duraktaki bir yolcu ise yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı