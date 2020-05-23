Ayvansaray'da bariyerlere çarpan tır yolu kapattı
Ayvansaray'da bariyerlere çarpan tır, Ayvansaray-Edirnekapı ayrımındaki yolun kapanmasına neden oldu.
23.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:00
Ayvansaray'da bariyerlere çarpan tır, Ayvansaray-Edirnekapı ayrımındaki yolun kapanmasına neden oldu.
D-100 karayolundan Ayvansaray istikametine dönmek için manevra yapan 31 RBA 36 plakalı bir lojistik firmasına ait tır, virajı alamayarak bariyerlere çarptı.
Yağışın etkisiyle Ayvansaray-Edirnekapı yol ayrımına savrulan tır, yolu tamamen kapattı.
Kazanın ardından olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı yol bakım ekipleri tırın kaldırılması için çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: AA