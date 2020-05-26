Ayvalıklı turizmciler sezona hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayvalıklı turizmciler sezona hazır

İç turizmin lideri Kuzey Ege Bölgesi'nin en büyük turizm merkezi olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, turistik tesis işletmecileri her şeye rağmen turizm sezonu için hummalı çalışmalara başladılar.

Ayvalıklı turizmciler sezona hazır
26.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:45

İç turizmin lideri Kuzey Ege Bölgesi'nin en büyük turizm merkezi olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, turistik tesis işletmecileri her şeye rağmen turizm sezonu için hummalı çalışmalara başladılar.

Her yıl dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ayvalık'ta, Haziran ayı itibariyle hareketlenmeye başlaması beklenen turizm sezonu öncesinde ilçedeki turistik tesislerin işletmecileri umut dolu açıklamalar yaptı.

Ayvalık'ın önemli turistik tesislerinden birinin Genel Müdürü Kadir Temizel, korona virüs salgının ardından yeni sezona ait umutlarını asla kaybetmediklerini söyledi.

Turizmcinin umudunu kaybetmesi halinde her şeyin biteceğini savunan Kadir Temizel, "Umudumuzu en başa koyup hazırlıklarımızı da aynı hevesle yaparak misafirlerimizi bekliyoruz. Sezonun iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Ayvalık'ın İstanbul'a yakınlığının yanı sıra coğrafi konumu ile nem oranı düşüklüğünün Ayvalık için artı değerler taşıdığını belirten Temizel, "Bu yıl genelleme yapacak olursak, ülkemizde turizm sezonu iç turizme yönelik olacaktır. Bu bağlamda son bahara kadara yabancı turist gelmesini beklemiyoruz. Bu yüzden de iç turizmde ülkemiz genelinde bir paylaşma olacaktır. Bizde Ayvalık olarak bu paylaşımdaki yerimizi koruyacağımıza inanıyorum. Hazırlıklarımızı da bu yönde yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Korona virüsün bir anda ortadan kalkacak bir durumunun olmadığını kaydeden Kadir Temizel, "Ama bu virüse rağmen hayat bir yandan da devam edecek. Bu yüzden de biz Ayvalıklı turizmciler olarak eski alışkanlıklarımızı bir kenara bırakacağız. Bu konuda sosyal mesafe kuralı çok önemli Bizim şöyle bir artımız var. Türkiye'de bu salgın Mart ayında başladı. Yani ülkemizdeki vatandaşlarımız bir bakıma iki aylık bir oryantasyon dönemi geçirmiş oldu. Bu yüzden de vatandaşlarımızın sosyal izolasyonun ne olduğunu öğrenmiş olması, salgın nedeniyle nerede ve ne şekilde davranması gerektiğini öğrenmesi bizlerin işini biraz olsun kolaylaştırmış olacak. Bunun dışında tesis içerisinde sosyal izolasyon ve Kovit 19' karşı alınacak önlemleri sağlayabilmek de bizim görevimizdir. İzolasyon sağlandığı ve misafirlerimizin de buna uyduğu sürece Ayvalık'ın bu anlamda güzel bir sınav vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kadir Temizel, "Kısa vadede devletimizin üzerine düşeni yaptığına inanıyorum. Özellikle personeller için Kısa Çalışma Desteği konusunda en azından bizlere can suyumuzu verdi. Orta ve uzun vadede bakıldığında, Türkiye'nin bu pandemide verdiği sınavı Dünyaya çok iyi tanıtmamız lazım. Bu bize artı olarak dönebilir. Turizm biliyorsunuz reklam ile dönen bir sektör. Bu alanda reklamlarımızı da en iyi şekilde yaparak bu yazı sorunsuz atlatırsak, çünkü bu bizim çok önemli bir sınav olacaktır. Türkiye turizmde sağlık güvenliği aşılarsa, bu konuda devletimiz de bizlere her konuda desteğini sağlarsa ve bizlerde üzerimize düşen ödevleri yerine getirirsek bundan sonraki senelerde Türkiye'nin turizm alanında çok daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum" dedi.

Bu yıl pandemi nedeniyle yaklaşık son üç ayı evlerinin duvarları arasında geçirmek zorunda olanlara seslenen Kadir Temizel, "Misafirlerimiz Ayvalık'a rahatlıkla gelebilirler. Pandemiye karşı özellikle her türlü önlemlerimizi alıyoruz. Tüm uluslar arası ve yurt içi kuruluşlarla bu yönde gerekli temaslarımızı sağladık. Bu yıl turizmde nasıl bir hizmet vereceğimizi, ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Allah nasip ederse Haziran'ın ilk yada ikinci haftasında tesisimizi yeni sezon için hizmete sokmayı planlıyoruz. İnşallah misafirlerimiz geçirdikleri karantina günlerinin izlerini burada mutlu bir şekilde sileceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kısa bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı turizmde sertifikasyon sistemine de değinen Temizel, "Sertifika yönlendirmesi ve haritası, bütün turistik tesislerimiz için çok iyi bir yol haritası olacaktır. Pandemiye ve tüm olumsuzluklara rağmen Ayvalık, geçmişte olduğu gibi bu sene ve bundan sonraki senelerde de yine misafirlerini en iyi şekilde ağırlayabilmek için bekleyecektir ve en iyi şekilde hizmet vermeye hazırdır" diye konuştu.

BALKAN ÜLKELERİNİN SINIRLARINI AÇMASI UMUDUNU TAŞIYORLAR

Otel sahibi Bekir Berk ise bu yıl sezondan beklentilerinin balkan ülkelerinin sınırlarının açılması yönünde olduğunu vurgulayarak, "Çünkü o ülkelerde pandemiden kaynaklanan hastalık oranı çok az bir seviyede. Bu nedenle de sınırlar açılırsa dış turizm açısından Haziran ayını iyi geçirebiliriz. Bunun dışında Ayvalık'ın ikinci bir şansı da, İstanbul'a, Bursa'ya ve İzmir'e çok yakın olması. Kısa mesafede bu kentlere en yakın turizm merkezi konumunda olması. Bu yüzden de ben Ayvalık'ın bu sezon şanslı olduğuna inanıyorum. Çünkü bana göre bu pandemi nedeniyle insanlarımız uçağa binmekten tedirginler. Uçak ile yolculuk yapıp, bir tatil merkezine gitmek istemeyeceklerdir. Tabi yurt dışına da gitmek istemeyeceklerdir. Ayvalık'ı ben bu konuda şanslı görüyorum. Ama geçen seneye ait rakamları yakalayamazsak da, geçen seneye ait rakamları yüzde 80 yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl turistik tesislerinde tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Berk, "Tesisimizde konaklayacak misafirlerimiz arasında sosyal mesafeyi koruyacak oturma düzenleri, yemek kaplarının kapalı olması gibi tedbirlerin yanı sıra açık büfelerde kendimize göre önlemler aldık. Son derece titiz olduğumuz temizlik açısından bu yıl dezenfektanı daha çok kullanacağız. Odalarımızı müşteri çıktıktan sonra son derece titiz bir şekilde hijyen hale getirecek ve belki 24 saat yada 12 saat süresince de bir başka müşteriye vermemek gibi tedbirlerimiz olacak" diye konuştu.

Bu yıl turizm sezonunda Ayvalık için son derece umutlu olduğunun altını çizen Bekir Berk, "İnşallah sezon iyi geçecek. Esnafımızın da turizmcimizin de yüzü gülecek. Yeter ki hastalık azalmaya devam etsin" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek
Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi
Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
İçişleri Bakanlığı'ndan 'polis zorbalığı' başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez
İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Naci Bostancı Eren Yıldırım Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Yeliz Yeşilmen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Bülent Uygun Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Futbol Jandarma Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Ayvalıklı turizmciler sezona hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 09:46:04. #1.14#
title