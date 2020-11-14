Ayvalıklı öğrencilerden depremzedelere yürekli destek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin cep harçlıklarından biriktirdikleri, okulun öğretmen ve velilerinin de katkısıyla toplanan maddi yardımlar, okul müdürü Mustafa Kurtuluş ve okulun öğretmenlerinden Yurdaer Altınöz tarafından İzmir'e ulaştırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin cep harçlıklarından biriktirdikleri, okulun öğretmen ve velilerinin de katkısıyla toplanan maddi yardımlar, okul müdürü Mustafa Kurtuluş ve okulun öğretmenlerinden Yurdaer Altınöz tarafından İzmir'e ulaştırıldı.

Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin "Geçmiş Olsun İzmir. Yalnız Değilsin" sloganı ile başlattıkları kampanyaya okulun öğretmenleri ve velilerde destek verdi. Kampanyada biriken yaklaşık 10 bin lira AFAD'ın belirlediği ailelere elden teslim edildi.

Okul Müdürü Mustafa Kurtuluş ile Öğretmen Yurdaer Altınöz, Bayraklı'daki deprem bölgesinde çadır kentleri ziyaret etti.

Okulun öğrenci, veli ve öğretmenlerinin "Geçmiş Olsun" dileklerini ileten Kurtuluş ve Altınöz, okulumuz depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, depremzede ailelere içinde paraların bulunduğu zarfları dağıttılar.

Duygusal anların yaşandığı buluşmanın ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş, merkezi Seferihisar olan ancak İzmir'de yıkıcı etki oluşturan depremi büyük bir afet olarak nitelendirerek, "Allah beterinden korusun. Depremzedelere küçükte olsa biraz yardımımızı dokunduysa ne mutlu bizlere Onların her zaman yanındayız. Tüm okul aileme öğrencilerinden velilerimize öğretmen arkadaşlarıma bu anlamlı katkıları nedeniyle çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı