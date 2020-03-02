Ayvalıklı meslek odaları İdlib Şehitleri için bir araya geldi
Haberler » Güncel » Ayvalıklı meslek odaları İdlib Şehitleri için bir araya geldi - Haber

Ayvalıklı meslek odaları İdlib Şehitleri için bir araya geldi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye genelinde eş zamanlı organize edilen toplantıda sivil toplum kuruluşu, sendika ve meslek örgütleri İdlip Şehitleri için ortak basın açıklaması yaptı.

02.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:43
Ayvalıklı meslek odaları İdlib Şehitleri için bir araya geldi

'in ilçesinde, Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye genelinde eş zamanlı organize edilen toplantıda sivil toplum kuruluşu, sendika ve meslek örgütleri İdlip Şehitleri için ortak basın açıklaması yaptı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Ayvalıklı meslek odaları İdlib Şehitleri için bir araya geldi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler