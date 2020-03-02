: Ayvalıklı meslek odaları İdlib Şehitleri için bir araya geldi

02.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:43

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye genelinde eş zamanlı organize edilen toplantıda sivil toplum kuruluşu, sendika ve meslek örgütleri İdlip Şehitleri için ortak basın açıklaması yaptı.

Kaynak: AA

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