Ayvalıklı Kutay'ın hedefi Nasa'da görev almak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayvalıklı Kutay'ın hedefi Nasa'da görev almak

Bültenler - Haberler | Güncel
Ayvalıklı Kutay'ın hedefi Nasa'da görev almak

Ayvalık Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Kutay Dolunay, üçüncü sınıfta okuduğu ders kitaplarındaki hipotezlerden yola çıkarak yazdığı "Geçmişe Geri Sayım" isimli ilk kitabını yayımladı.

NASA ilan etti: Dev asteroit Dünya'ya hızla yaklaşıyor
NASA ilan etti: Dev asteroit Dünya'ya hızla yaklaşıyor

Ayvalık'ta doğup büyüyen Kutay Dolunay, kitabını imzalayarak Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e armağan etti. Başkan Ergin, Ayvalık'ta yetişip kentine ve ülkesine değer katan gençleri gördükçe büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Ergin, "Biz, Ayvalık'taki gençlerimizi fidanlarımız olarak düşünüyoruz. Onlar gelişecekler, büyüyecekler, vatana, millete kocaman gölgeler yaratan ağaçlar gibi, Ayvalık'ın zeytin ağacı gibi, verimli ömürlü olarak millete hizmet edecekler. Biz de onlara elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz.Kutay bizim evladımız, onun büyük hedefleri var. Bu yüzyılın sonundaki yaşamı anlatan ayrıntıların yer aldığı kitabı muhteşem. Nasa hedefi çok büyük. Onun bu hedefe yürümesinde, hem belediye, hem de kişisel olarak elimden gelen her türlü destek ve katkıyı sunmaya hazırım" dedi.

Üçüncü sınıfta okurken bazı kitaplarda geçen hipotezlerin aklına takıldığını, çevresindeki arkadaşlarına ve Türkiye genelindeki sayısal okuyan yaşıtlarına bilgi aktarımı yapmak için kitap yazdığını anlatan Kutay Dolunay, "Ailemin bile haberi olmadı, sessiz sedasız sekiz ayda kitabımı tamamladım. İstedim ki, küçük yaştaki öğrenciler bilime merak salsın, öğrenme duygusu uyandırsın, çok mutlu olurum. Onlar da bol bol okusunlar, yazsınlar" dedi.

Koç Üniversitesi Uzay Mühendisliği bölümünde okumayı hedefleyen Ayvalıklı Kutay Dolunay, küçük yaşlardan beri uzaya ilgisinin bulunduğunu söyledi. Ağırlıklı olarak bilimsel konuları anlatan belgesellerden etkilendiğini, amacının yurtdışında burslu yüksek lisans yapmak olduğunu dile getiren Kutay Dolunay, "Uzay Mühendisi olacağım, ülkemi ve doğup büyüdüğüm Ayvalık'ı Nasa'da temsil edeceğim. Ülkemde yaşayan arkadaşlarıma örnek olmak bana çok gurur verecek" diyerek duygularını dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Yaşar Güler Ziya Selçuk Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Alişan Esra Erol İbrahim Tatlıses
Spor Diego Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ayvalıklı Kutay'ın hedefi Nasa'da görev almak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 09:11:50. #1.16#
title