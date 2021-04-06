Ayvalıklı Kutay'ın hedefi Nasa'da görev almak

Ayvalık Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Kutay Dolunay, üçüncü sınıfta okuduğu ders kitaplarındaki hipotezlerden yola çıkarak yazdığı "Geçmişe Geri Sayım" isimli ilk kitabını yayımladı.

Ayvalık'ta doğup büyüyen Kutay Dolunay, kitabını imzalayarak Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e armağan etti. Başkan Ergin, Ayvalık'ta yetişip kentine ve ülkesine değer katan gençleri gördükçe büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Ergin, "Biz, Ayvalık'taki gençlerimizi fidanlarımız olarak düşünüyoruz. Onlar gelişecekler, büyüyecekler, vatana, millete kocaman gölgeler yaratan ağaçlar gibi, Ayvalık'ın zeytin ağacı gibi, verimli ömürlü olarak millete hizmet edecekler. Biz de onlara elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz.Kutay bizim evladımız, onun büyük hedefleri var. Bu yüzyılın sonundaki yaşamı anlatan ayrıntıların yer aldığı kitabı muhteşem. Nasa hedefi çok büyük. Onun bu hedefe yürümesinde, hem belediye, hem de kişisel olarak elimden gelen her türlü destek ve katkıyı sunmaya hazırım" dedi.

Üçüncü sınıfta okurken bazı kitaplarda geçen hipotezlerin aklına takıldığını, çevresindeki arkadaşlarına ve Türkiye genelindeki sayısal okuyan yaşıtlarına bilgi aktarımı yapmak için kitap yazdığını anlatan Kutay Dolunay, "Ailemin bile haberi olmadı, sessiz sedasız sekiz ayda kitabımı tamamladım. İstedim ki, küçük yaştaki öğrenciler bilime merak salsın, öğrenme duygusu uyandırsın, çok mutlu olurum. Onlar da bol bol okusunlar, yazsınlar" dedi.

Koç Üniversitesi Uzay Mühendisliği bölümünde okumayı hedefleyen Ayvalıklı Kutay Dolunay, küçük yaşlardan beri uzaya ilgisinin bulunduğunu söyledi. Ağırlıklı olarak bilimsel konuları anlatan belgesellerden etkilendiğini, amacının yurtdışında burslu yüksek lisans yapmak olduğunu dile getiren Kutay Dolunay, "Uzay Mühendisi olacağım, ülkemi ve doğup büyüdüğüm Ayvalık'ı Nasa'da temsil edeceğim. Ülkemde yaşayan arkadaşlarıma örnek olmak bana çok gurur verecek" diyerek duygularını dile getirdi.

Kaynak: Bültenler