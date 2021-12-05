Ayvalıklı kızlar Havran Belediyespor'u namağluptan etti

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Voleybol Kadınlar 2. Lig 5. Grup 8. hafta mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Havran Fatih Belediyespor'u 16-25, 19-25, 25-17, 23-25 biten setler sonucunda 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren üstün bir oyun sergileyen Ayvalıklı kızlar, ligde set dahi kaybetmeyen Havran Fatih Belediyespor'a kendi sahasında mağlubiyeti yaşatmayı başardı.

Geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor takımında forma giyen sporcuları da bünyesinde bulunduran Havran Fatih Belediyespor kendi seyircisi önünde büyük bir şok yaşadı.

Emin adımlarla ilerleyen kırmızı-beyazlılar, lig öncesi büyük bir devrim yaparak antrenörlüğe Türk Voleybolunun önemli isimlerinden Gökhan Edman'ı getirmişti. Yeni antrenörleri yönetiminde alt yapıdan gelecek vaat eden oyuncuları A takıma taşıyan Ayvalıkgücü Belediyespor, sürpriz transferler ile lige başlamıştı.

8. Hafta sonunda taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Ayvalıkgücü Belediyespor, 2. lige damgasını vurmaya ve mütevazi kadrosu ile aldığı önemli sonuçlarla adından söz etmeye devam ediyor. Maç sonu açıklamalarda bulunan Gökhan Edman ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lig öncesi önemli yatırımlar yapan ve namağlup devam eden rakibimizi deplasmanda yendiğimiz için mutluyuz. Sporcularımız her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum, bizi izlemeye devam edin"dedi. Ayvalıkgücü Belediyespor önümüzdeki hafta kendi sahasında Bursa Yıldız Voleybolu ağırlayacak. - BALIKESİR