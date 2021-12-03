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Ayvalıklı engellilerden anlamlı mesaj

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ayvalıklı engellilerden anlamlı mesaj

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş yaptığı yazılı basın açıklamasında, engellerin yılda bir kez değil, her an ve her gün hatırlanması gerektiğini vurguladı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş yaptığı yazılı basın açıklamasında, engellerin yılda bir kez değil, her an ve her gün hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Genel Başkan Özlemiş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, camia olarak pandemi öncesinde çeşitli etkinlik ve anma törenleriyle günün anlam ve önemi anarak geçirdiklerini hatırlatarak, "Malesef pandemi dolayısıyla etkinliklerimizi kısıtlı şartlarda anmak zorunda kaldık. Yönetim olarak toplantımızda gönlümüzden geçip dilimize düşen tek şey, sadece 3 Aralık günlerinde değil, hayatın içinde her gün engelleri aşabilmemiz için yerel ve merkezi yönetimlerin destek olmasına yöneliktir" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın sembolik günler olduğunu vurgulayan Güler Çapraz Özlemiş, " Devletimizin engellilere olan hizmetlerinin bilincindeyiz. Bu vesile ile ülkemizin ve tüm dünyanın etkilendiği pandemi belasından bir an önce kurtulmayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Ayvalıklı engellilerden anlamlı mesaj

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