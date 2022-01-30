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Ayvalıkgücü play off'a göz kırpıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ayvalıkgücü play off'a göz kırpıyor

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde 5. grupta, geçen hafta deplasmanda namağlup Çan Gençlik'i tybrek setinde elinden kaçıran Ayvalıkgücü Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Yeşil Bayramiç'i 3-0 yendi.

BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (İHA) - Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde 5. grupta, geçen hafta deplasmanda namağlup Çan Gençlik'i tybrek setinde elinden kaçıran Ayvalıkgücü Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Yeşil Bayramiç'i 3-0 yendi.

15. hafta mücadelesinde karşılaşmaya fırtına gibi başlayan ev sahibi kırmızı şimşekler, rakibini 25-22, 25-18, 27-25 setler sonucunda evine puansız gönderdi.

Ligin ilk yarısında deplasmanda yenildiği rakibini bu kez mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, bu sonuçla play off için iyi bir avantaj elde etti.

Ligin bitimine üç hafta kala son iki karşılaşma yapacak olan Ayvalıkgücü Belediyespor, önümüzdeki hafta Havran Fatih Belediyespor ve sonrasında da Nilüfer Belediyespor ile play off için kıyasıya bir mücadele vermeye hazırlanıyor. - BALIKESİR

Ayvalıkgücü play off'a göz kırpıyor

Ayvalıkgücü play off'a göz kırpıyor

Ayvalıkgücü play off'a göz kırpıyor

Ayvalıkgücü play off'a göz kırpıyor

Ayvalıkgücü play off'a göz kırpıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Ayvalıkgücü Belediyespor, Play Off, Bayramiç, gençlik, Spor, Haber

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