Ayvalık Ziraat Odası'ndan Çiftçilere Dal Parçalama Makinesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Ziraat Odası yönetimi tarafından ilçedeki çiftçilerin en önemli sorunu olan hasat sonlarında yapılan ayıklama sonrası çıkan dalların parçalanmasını sağlayan makine satın alınarak hizmete sokuldu.

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Ayvalık ve Gömeç ilçelerindeki zeytin üreticilerinden gelen talep doğrultusunda zeytinlik alanlarda ağaçların ayıklama sonrasında çıkan dalları ve bu dalları yakma işleminin zeytin ağaçlarına zarar vermesini engellemek ve çiftçilerin işini kolaylaştırmak amacıyla bir adet dal parçalama makinesi satın aldıklarını söyledi.

Zeytinlik alanlarda dal parçalama işlemi yapacak her çiftçinin bu makineden yararlanabileceğinin altını çizen Başkan Baysal, "Çok şükür çiftçimizin ihtiyaç duyacakları bir çok makine ve ekipman odamız bünyesinde mevcuttur. Çiftçilerimize gerektiğinde bu makinelerin hepsini kullanabilmelerine imkan tanıyoruz. Söz konusu makineler ekonomik anlamda oldukça yüksek fiyatlarla satıldığı için ne yazıkki her çiftçimiz bu makinelere sahip olamıyorlar. Bu yüzden de biz Ayvalık Ziraat Odası olarak bu tür makineleri satın alarak, araç parkımıza dahil ediyor ve üyelerimizin kullanımına olanak sağlıyoruz. Bugün de zeytinlik alanlarda özellikle hasat sonlarında yapılan zeytin ağaçlarının budanması ve işe yaramaz dallarlının ayıklanmasının ardından ortaya çıkan dalları parçalayan bu makineyi odamız kaynaklarıyla satın aldık. Bu makine sayesinde artık çiftçimiz ayıklama sonrasında ortaya çıkan dalları yakarak yok etmek yerine, parçalayarak en azından kış aylarında sobalarında odun olarak kullanabilme şansına da sahip olacaklar. Böylelikle de zeytinlik alanlarda yangın çıkma olasılığını da büyük bir ölçüde ortadan kaldırmış olduk. Çok memnunuz. Yeni satın aldığımız dal parçalama makinemiz çiftçimiz ve köylümüz için hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA