Ayvalık, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor
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Ayvalık, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor

Ayvalık, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

1 Haziran'da kontrollü sosyal hayata adım atılmasının ardından UNESCO Dünya Kültür Mirasları geçici listesinde yer alan Balıkesir'in dünyaca ünlü cazibe merkezi Ayvalık'ta, yaz hareketliliğinin başlanması bekleniyor.

1 Haziran'da kontrollü sosyal hayata adım atılmasının ardından UNESCO Dünya Kültür Mirasları geçici listesinde yer alan Balıkesir'in dünyaca ünlü cazibe merkezi Ayvalık'ta, yaz hareketliliğinin başlanması bekleniyor. Tatilciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak denizin, koyların, doğal güzelliklerin buram buram tarih kokan sokakların, lezzetli mezelerin, zeytinyağlı yemeklerin; Ayvalık'ın dünyaca ünlü plajlarında tatilin tadını çıkarabilecekler.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin belediyeye ait işletme ve plajlarda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlemeler yapıldığını belirterek, misafir kabul etmeye başladıklarını duyurdu. Başkan Ergin, Ayvalık'a gelecek olan konukları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ergin, "Gerek Ayvalık, gerekse de tüm ülkemiz için tek beklentimiz şu an için bu krizin tamamıyla sona ermesidir. Bunun için de kurallara titizlikle uymamız gerekiyor. Aşılanma oranının yüzde yetmişleri bulması durumunda ülkemizde insanlık derin bir nefes alacak. Onun için sabırla kurallara dikkat etmemiz gerekiyor" dedi

Başkan Ergin, "Yasakların kalkmasının ardından yaz mevsimi geldi, sezon açıldı. Ayvalık genelindeki turistik tesisler sezon hazırlıklarını tamamladı. Biz de belediyeye ait işletmeler ile plajlarımızda tüm hazırlıklarımızı bitirdik. Özellikle de tatillerini yurtdışında geçirmeyi tercih eden vatandaşlarımız, Avrupa Birliği ülkelerinin kapılarını kapatması nedeniyle, bu yıl iç turizme ağırlık vereceklerini görüyorum. Ben Ayvalık'ın bu anlamda çok ciddi avantajlarının olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ayvalık'ta pandemi tedbirlerini en ciddi uygulayan ve denetleyen Ayvalık Belediyesi sürecin çok az sayıda vaka ile atlatılmasını sağladı. Denetimlerimizi emniyet güçlerimiz ve zabıtamız ile birlikte aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs salgının ardından birçok şeyin eskisi gibi olmayacağına inandığını vurgulayan Mesut Ergin şunları söyledi: "Bunlardan bir tanesi de bu kriz sırasında yaptığımız uygulamalardır. Mesela vatandaşlarımız arasında sosyal mesafenin korunması Ayvalık'ın plajlarının sayısal anlamda fazlalığı ve on dört kilometre uzunluğundaki kumsalı bulunması, ilçemizde yaz sıcaklarında serinlemek için denize girilirken bu sosyal mesafenin korunması anlamında bizim için çok büyük bir avantaj olacaktır. Tatile çıkmak isteyecek bir tatilcinin, bunları düşündüğünde aklına ilk gelecek olan turizm beldelerinden birinin Ayvalık'taki plajların olacağına inanıyorum. Çünkü bu anlamda, sosyal mesafeyi koruyarak masmavi denizinde serinleyip, kumsalında da güneşlenebilecektir. Bu Ayvalık için büyük bir avantajdır."

Öte yandan Ankara'da olan Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yerine vekalet eden Belediye Meclis Üyesi Serdar Tuç ise, 14 kilometrelik Sarımsaklı kumsalı ve belediye bünyesinde işletilen plajlarının yanı sıra dünyada eşine rastlanmayan 22 adasının birbirinden güzel koylarıyla Ayvalık'ın turizm sezonuna hazır olduğunu söyledi.

Başkanvekili Tuç, Ayvalık'ın sadece plajlarıyla değil; gastronomisi, tarihi ve doğal güzellikleri, su sporlarıyla da turizm alanında cazibe merkezi olduğunu vurgulayarak, yerli ve yabancı turistleri Ayvalık'a davet etti. - BALIKESİR

Ayvalık, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor
Ayvalık, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor
Ayvalık, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor
Ayvalık, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor
Ayvalık, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor
Ayvalık, yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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