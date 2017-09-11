Ayvalık Yeni Eğitim Öğretim Yılına Hazır

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, 18 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılına ilçe olarak hazır olduklarını söyledi.



Bahadır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim ve öğretim yılının Türkiye geneli başta olmak üzere Balıkesir ve Ayvalık için hayırlı, uğurlu olmasını diledi.



18 Eylül'de 51 okulda yaklaşık 10 bin 300 öğrenciyle sorunsuz bir şekilde yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacaklarını aktaran Bahadır, "Bizde 3 aylık süreçte, eksikliklerimizi giderdik. Okullarımızdaki yenilikleri okul idarecilerimizle hazırladık. Tıpkı öğrencilerimiz gibi sabırsızlıkla eğitim ve öğretimin başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.



Ayvalık'ta 760 civarında öğretmenle yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını vurgulayan Bahadır, ilçenin son dönemde eğitim ve öğretimde sürekli pozitif ivme kazanlığını aktardı.



Bahadır, şunları söyledi:



"Gerek akademik başarılar gerekse sosyal ve kültürel faaliyetler olsun, yeni eğitim ve öğretim kurumlarının kazandırılması açısından son yıllarda Ayvalık önemli yatırım ve destekler alan ilçelerimizden biridir. Öğrencilerinin sosyal ve kültürel yönden zenginleştirilmesiyle kendisini ifade edebilen, ne istediğini bilen öğrenciler yetişmesi noktasında fark oluştuğuna inanıyorum. Bizler de bu görevi devraldıktan sonra bu çizgiyi daha ileri taşımak adına gayret gösteriyoruz."