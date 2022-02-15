Ayvalık ve Girne kardeş şehir oldu

BALIKESİR (İHA) - Kuzey Ege'nin turizm yıldızı, Türk turizminin gözde ilçesi, kültürlerin buluşma noktası Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile, "Yavru Vatan", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm öncüsü Girne ile kardeş şehir oldu. Ayvalık ve Girne Belediye Meclisinde iki şehrin kardeş şehir olmasının oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da iki kentin kardeş şehir olma kararları onaylandı. Ayvalık Belediyesi ile Girne Belediyesi arasında imzalanacak protokolle iki şehrin kardeş şehir olma süreci tamamlanacak.

Kardeş şehir ilişkilerini çok önem verdiklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan Girne'yle, Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Ayvalık'ın kardeş şehir olmasındaki kararımız kentimize kültürel, turistik ve sosyal açıdan önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ayvalık ile Girne belediyelerinin ortak değerleri paylaşarak çok güzel işler başaracağını ifade ettiler. Bu anlaşma ile Ayvalık ve Girne arasındaki karşılıklı ilişki daha da artacak, vatandaşlar ve belediyeler arasındaki bağ güçlenecek. İkili ilişkilerin ve diyaloğun geliştirilerek; karşılıklı deneyim alışverişinde bulunarak ve sorumluluk alanlarına giren tüm konularda birlikte gelişime katkı sağlanması hedefleniyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Girne Belediyesi ile ortak paydada buluşan bir kardeşlik ilişkisi kurduklarını dile getirdi. Belediye Başkanı Mesut Ergin; "Şehirlerimizin ve hemşehrilerimizin arasındaki karşılıklı ilişkiyi artırıp belediyelerimiz arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aramızdaki diyalog gelişecek; karşılıklı deneyim alışverişinde bulunup, sorumluluk alanımıza giren ve birlikte gelişmemize katkı sağlayacak olan tüm konularda ortak faaliyetlerde bulunacağız. Hemşehrilerimizin arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve desteklemek üzere misafirperverlik kurallarına uygun olarak, farklılıklarımıza saygı göstererek, güven ortamı içinde ve dayanışma ruhuyla davranacağız. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm hemşehrilerimizin karşılıklı ilişkilerimize katılma olanağını güvence altına alarak, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü evrensel kurallarına ve ülkelerimiz arasında süregelen ilişkilere uygun olarak; şehirlerimizi birbirine "Kardeş Şehir" ilan ediyoruz" dedi.

K.K.T.C. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de atılan bu adımdan son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Başkan Güngördü; "Ayvalık Belediyesi ile tarihi bir sözleşme imzaladık. Bu sözleşme turizm, kültür, sanat, gibi birçok ekonomiye, konulara katkıda bulunacak. Ayvalık ve Girne'deki vatandaşlarımız birbirleriyle daha iyi tanıyacak" şeklinde konuştu. - BALIKESİR