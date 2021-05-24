Ayvalık ve Dikili'yi Fırtına Vurdu

Balıkesir'in Ayvalık ve İzmir'in Dikili ilçelerinde sağanak yağışla birlikte etkili olan şiddetli fırtına hem denizde hem karada hayatı felç etti.

Balıkesir'in Ayvalık ve İzmir'in Dikili ilçelerinde sağanak yağışla birlikte etkili olan şiddetli fırtına hem denizde hem karada hayatı felç etti. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle birçok balıkçı ve tur teknesi batarken ağaçlar ve direkler devrildi, bazı evlerin çatıları uçtu

Kaynak: DailyMotion.com