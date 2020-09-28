Ayvalık ve Burhaniye'yi 'dolu' vurdu
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Ayvalık ve Burhaniye'yi 'dolu' vurdu

28.09.2020 23:17 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:31
Ayvalık ve Burhaniye'yi 'dolu' vurdu

BALIKESİR'in Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde aniden başlayan fırtına ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

BALIKESİR'in Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde aniden başlayan fırtına ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ayvalık ilçesinde saat 21.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 5 dakika süren fırtınayla birlikte etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cunda Adası'nda etkili olan dolu ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Belli bir hat üzerinden geçen şiddetli fırtına ve dolu yağışı, Cunda Adası'ndan başlayıp, Burhaniye'nin kırsal mahallelerine kadar uzandı. Edremit bölgesinde ise  etkisini kaybetti.

Fındıktan büyük yağan şiddetli dolu nedeniyle Ayvalık'ta eski otogarda bulunan dükkanların pimapenleri zarar gördü. Cunda Adası'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bilet gişesi şiddetli fırtına sırasında devrildi. Bilet gişesinde bulunan personel ise yaralandı. Olay yerine gelen bir ambulans ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan belediye personeli tedaviye alındı.Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, "Şu anda şiddetli fırtına ile etkili olan dolu yağışında ilçemiz genelindeki hasarı tespit etmeye çalışıyoruz. Aldığımız ilk bilgilere göre Ayvalık'ın Altınova Mahallesi sınırları içerisindeki Kazan Sitesi mevkiinde bir yangın meydana gelmiş. Cunda Adası'nda elektrik enerjisi kesintisi yaşanıyor. Şu anda ekiplerimiz sahada, dolu ve fırtınadan etkilenen vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyor" dedi.BURHANİYE'NİN KIRSAL MAHALLELERİNDE DE ETKİLİ OLDUBurhaniye'nin kırsal Ağacık Mahallesi'nde de yağış etkili oldu. Mahalle sakinlerinden Haticenur Tunca, "Yağış fırtınayla birlikte birden başladı. Ne olduğunu anlayamadık. Kafama sert bir şekilde dolu tanesi gelince hemen eve koştuk. Uzun zamandır bölgemizde yağış yoktu. Yağış olmasını istiyoruz ama Allah felaket vermesin" dedi.

Kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.


- Balıkesir
Ayvalık ve Burhaniye'yi 'dolu' vurdu
Ayvalık ve Burhaniye'yi 'dolu' vurdu
Ayvalık ve Burhaniye'yi 'dolu' vurdu
Ayvalık ve Burhaniye'yi 'dolu' vurdu
Ayvalık ve Burhaniye'yi 'dolu' vurdu
Ayvalık ve Burhaniye'yi 'dolu' vurdu
Ayvalık ve Burhaniye'yi 'dolu' vurdu
Ayvalık ve Burhaniye'yi 'dolu' vurdu
Ayvalık ve Burhaniye'yi 'dolu' vurdu
Ayvalık ve Burhaniye'yi 'dolu' vurdu
Ayvalık ve Burhaniye'yi 'dolu' vurdu
Ayvalık ve Burhaniye'yi 'dolu' vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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