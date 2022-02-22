Ayvalık Uluslararası Film Festivali Eylül'de Yapılacak!

Seyir Derneği, başta Ayvalık olmak üzere ülkenin dört bir yanında kültür sanat faaliyetleri düzenlemek üzere kuruldu. Gençlerle yürütülecek projelere öncelik veren ve Ayvalık'ı hem sinema hem de diğer sanat dalları için alternatif bir merkez haline getirmek amacını taşıyan Seyir Derneği yeni ve tam bağımsız bir oluşum.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali tarihi, kültürü, mimarisi, mutfağı, konumu ve duyarlı sakinleriyle ideal bir ortam sunan Ayvalık'ta uzun soluklu bir yol yürümeyi hedefliyor. Türkiye'deki diğer film festivallerden farklı olarak bir yarışma içermeyen festival, film gösterimleri, paneller ve söyleşilerle güncel toplumsal meselelerin tartışılması için bir alan yaratmak istiyor. Türkiye'nin her köşesinden gelen sinema öğrencileri, festival organizasyonunda görev alırken aynı zamanda sinema endüstrisinden katılımcılarla buluşacakları atölyelerde tecrübe edinecek, sektörle tanışma fırsatı bulacak. Türkiye'nin önde gelen festivalleri arasına girmeyi umut eden Ayvalık Uluslararası Film Festivali, şehir ve festival birbirini nasıl tamamlayabilir sorusuna cevap arıyor.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali logosu Poyraz rüzgârından, denizdeki dalgalardan ve Ayvalık'ın tarihi mirasından ilham aldı.

Festivalin sosyal medya hesapları yeni olduğu için takip etmenizi ve bu heyecanlı yolculukta bize eşlik etmenizi diliyoruz.

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