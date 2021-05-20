Ayvalık turizm sezonuna hazırlanıyor
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Ayvalık turizm sezonuna hazırlanıyor

Ayvalık turizm sezonuna hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi sürecinde, tam kapanmanın ardından turizm sektörü ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Ayvalık'ta da hızlı bir şekilde sezon hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Pandemi sürecinde, tam kapanmanın ardından turizm sektörü ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Ayvalık'ta da hızlı bir şekilde sezon hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Ayvalık Belediyesi de kente gelecek olan yerli ve yabancı konukları hijyenik, güvenli ve pırıl pırıl ortamlarda karşılamaya hazırlanıyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in, "Sezona hazırlanın" talimatıyla başlayan çalışmalar hız kesmeden aralıksız sürdürülüyor. Öncelikle yaz sezonu boyunca turistlerin uğrak yerleri arasında bulunan plajlar tepeden tırnağa elden geçiriliyor. En ufak bir çöp kırıntısını dahi gözden kaçırmayan Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler müdürlükleri ekipleri canla başla çalışarak plajları güvenli bir tatil için hazırladı.

Ayvalık Belediyesi İşletme ve İştirakleri arasında yer alan; Altınova, Paşalimanı, Duba, Cunda Arka ve Kapri plajları çöplerden arındırıldı, yabani otlar temizlendi, sahilde insanların güneşleneceği kumlar titizlikle tarandı, bir izmaritin dahi bırakılmamasına dikkat edildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin haziran ayında, yine tedbiri elden bırakmadan sosyalleşmeye başlanacağını belirterek, belediyeye ait tüm işletme ve iştiraklerin yaz sezonuna hazır olduğunu söyledi. - BALIKESİR

Ayvalık turizm sezonuna hazırlanıyor
Ayvalık turizm sezonuna hazırlanıyor
Ayvalık turizm sezonuna hazırlanıyor
Ayvalık turizm sezonuna hazırlanıyor
Ayvalık turizm sezonuna hazırlanıyor
Ayvalık turizm sezonuna hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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