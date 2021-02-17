Ayvalık Ticaret Odasından eğitime tablet bilgisayar desteği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ticaret Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" adlı proje kapsamında belirlenen ihtiyaç...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ticaret Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan "Küçük Parmaklar" adlı proje kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere 74 tablet bilgisayar bağışladı.

Tabletler, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın katılımıyla Oda Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ve Meclis Başkanı Mehmet Sıray tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'a teslim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, öğrencilere destek olmak amacıyla alınan tabletlerin öğrencilerin geleceğine önemli bir katkı olduğunu belirterek, eğitim öğretime verdikleri destekten dolayı Büyükçıvgın ve Sıray'ın yanı sıra projeyi başlatan TOBB'a teşekkür etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın