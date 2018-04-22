Ayvalık Ticaret Odası Başkanlık Seçimi
Ayvalık Ticaret Odası'nın yönetim kurulu başkanı Mustafa Büyükçıvgın oldu.
Ayvalık Ticaret Odası'nın yönetim kurulu başkanı Mustafa Büyükçıvgın oldu.
Oda binasında gerçekleştirilen seçime, 21 üye katıldı.
Aydın Şensal'ın listesiyle yarışan Büyükçıvgın, Ayvalık Ticaret Odası'nın yeni başkanı oldu.
Büyükçıvgın, seçimin ardından yaptığı konuşmada, odada demokratik bir seçim gerçekleştiğini söyledi.
Yeni yönetimi hayırlı olmasını dileyen Büyükçıvgın, "Dinamik bir yapı oluşturmak zorundayız. Kentimizin değerlerini iyi kullanarak, ticari yaşamın gelişmesine katkı koymalıyız." dedi.