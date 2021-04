Ayvalık tam kapanmaya hazır

Ayvalık Belediyesi 17 Mayıs gününe kadar sürecek olan tam kapanma dönemine yönelik her türlü önlemi alarak hazırlıklarını tamamladı.

Kapanma öncesi maske, mesafe ve hijyen koşullarına uygun birim yöneticileriyle bir araya gelen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tam kapanma sürecinin sıkıntı yaşanmadan atlatılması için talimat verdi. Başkan Ergin, belediye ekiplerinin daha önceki süreçlerde olduğu gibi 17 gün boyunca vatandaşların yanında olacağını söyledi.

Hizmetlerin aksatılmaması, vatandaşların evlerinde 17 gün boyunca huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için başkan yardımcıları ve müdürleriyle birlikte son kontrolleri yapan Belediye Başkanı Mesut Ergin, "17 günlük kapanma sürecinde hiçbir vatandaşımız yalnız bırakılmayacak. İhtiyaçlı vatandaşların evlerine yine sıcak yemek servisi yapılacak. Zabıta, Fen İşleri, Temizlik, Veteriner ve Park Bahçeler müdürlükleri her an teyakkuzda olacak. Sokakta yaşayan dostlarımızı da unutmadık. Onların da yanındayız. Dileyen vatandaşlar 0 530 672 81 63 numaralı telefonu arayarak mama desteği verebilir. Ayvalık'ta yaşayan tüm vatandaşlarımız her türlü istek, dilek ve şikayetlerini 444 10 66 numaralı telefona ileterek destek alabilecekler. Tüm amacımız hemşehrilerimizin bu süreci sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde atlatabilmeleri. Tüm Ayvalıklı hemşehrilerimizi maske, mesafe ve hijyen kurallara sıkı sıkıya uymaya davet ediyorum" dedi.

Ayvalık Belediyesi'nin, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda her biriminde maksimum personelle hizmet vermeye devam edeceğini hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin Zabıta Müdürlüğü'nün ise 7 gün 24 saat, tüm personeliyle Ayvalıklıların hizmetinde olacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl kapanma döneminde olduğu gibi; Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin cadde ve sokakların sakinliğinden yararlanarak çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini vurgulayan Başkan Ergin, dezenfeksiyon ekiplerinin de hizmete aralıksız devam edeceğini söyledi.

