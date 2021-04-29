Ayvalık "Tam Kapanma" öncesinde doldu taştı
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Ayvalık "Tam Kapanma" öncesinde doldu taştı

Ayvalık 'Tam Kapanma' öncesinde doldu taştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan ve 17 gün sürecek tam kapanma sürecine hazırlanırken, tam kapanma öncesi büyük kentlerden Ayvalık'a adeta akın oldu.

Türkiye, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan ve 17 gün sürecek tam kapanma sürecine hazırlanırken, tam kapanma öncesi büyük kentlerden Ayvalık'a adeta akın oldu.

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi büyükşehirlerde kalmak istemeyip, Ayvalık'ı tercih edenler, öğle saatlerinden itibaren ilçeye giriş yapmaya başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma dönemini fırsat bilen yazlıkçılar ve yerli turistler, Ayvalık'a akın etti.

Bölgede trafik yoğunluğu ise drone'la havadan görüntülendi. Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler de ilçe girişinde güvenlik önlemi aldı. Trafik, zaman zaman durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa ve İzmir plakalı araçların fazla olması ise dikkat çekti. Ayvalık merkezin yanı sıra Cunda Adası, Sahilkent Mahallesi, Sarımsaklı ve Altınova'nın da aynı yoğunluktan nasibini aldığı öğrenildi.

Tam kapanma süreci öncesinde Ayvalık'taki yoğun nüfus artışı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tam kapanma sürecinin açıklanmasının hemen akabinde Ayvalık'ın özellikle yazlıkçılar tarafından yoğunlaşmaya başladığını belirtti. Başkan Ergin, "Bugün ise bu yoğunluğu ilçemizin trafik akışı, çarşıdaki kalabalıktan da net olarak görebiliyoruz. Ama aslında tam kapanma sürecinin bir tatil olarak değil, pandemiye karşı alınan çok önemli bir tedbir olarak algılanması lazım. Bugün ülkemizde diğer kentler pandemiyle nasıl boğuşuyorsa, Ayvalık da aynı şekilde pandemiye karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu yüzden de Ayvalık'ta yazlığı olan ve diğer kentlerden gelen vatandaşlarımızın bu 17 günlük tam kapanma sürecini bir tatil olarak görüyorlarsa, çok büyük bir yanılgının içindedirler" dedi.

"Tam kapanma süreci ile ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma sürecini, tam anlamıyla uygulamak zorunda olduklarının altını çizen Mesut Ergin, "Gerek Ayvalık Kaymakamlığı, gerekse Ayvalık Belediyesi olarak bizler bunun sorumluluğunun farkındayız. Halkımızdan, açıklanan tam kapanma süreci ile ilgili kurallara harfiyen uymasını rica ediyoruz. Tabi tüm bu kurallarla birlikte maske-mesafe ve sosyal mesafe, kuralından da asla ödün vermemelerini bekliyoruz. Biz Ayvalık Belediyesi olarak bu yaşanacak tam kapanma süreci ile ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu süreçte hizmetlerimizin aksamaması için de tedbirlerimizi aldık. Temizlik hizmetlerimizden tutun da tüm aşevi ve sosyal yardımlar konusunda da çalışmalarımız artarak devam edecek. Bu kapsamda Ayvalık halkımız ve yazlık evlerine gelen tüm vatandaşlarımızdan tam kapanma sürecinde kesinlikle evlerinden dışarı çıkmasınlar. Bir telefonla biz halkımızın hemen yanında olacağımızdan hiç kimsenin en ufak şüphesi olmasın" diye konuştu. - BALIKESİR

Ayvalık 'Tam Kapanma' öncesinde doldu taştı
Ayvalık 'Tam Kapanma' öncesinde doldu taştı
Ayvalık 'Tam Kapanma' öncesinde doldu taştı
Ayvalık 'Tam Kapanma' öncesinde doldu taştı
Ayvalık 'Tam Kapanma' öncesinde doldu taştı
Ayvalık 'Tam Kapanma' öncesinde doldu taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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