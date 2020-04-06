Ayvalık'taki semt pazarında vatandaşlara maske dağıtıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, semt pazarına gelen vatandaşlara maske dağıtıldı.
06.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:52
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, semt pazarına gelen vatandaşlara maske dağıtıldı.
Ali Çetinkaya Mahallesi Semt Pazarı'nda kontrollerini yapan zabıta ekipleri, maskesi olmayan vatandaşlara maske verdi.
Pazarın giriş ve çıkışlarında vatandaşların ateşlerini ölçen ekiplerin, toplam 2 bin maske dağıtımı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Kaynak: AA