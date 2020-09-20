Ayvalık'taki orman yangını kontrol altına alındı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen orman yangını ekipleri zorlu çalışması ile saat 03.40'ta kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen orman yangını ekipleri zorlu çalışması ile saat 03.40'ta kontrol altına alındı.

Saat 21.30'da Şeytan Sofrası mevkiinde başlayan yangın şiddetli rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Küçükköy Mahallesi Badavut Mevkiinde Cumartesi günü saat 20.30'da ormanlık alana yakın bir yerde başlayan yangının orman alanına sirayet etmesi ve rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle sıçrayarak yayılmasına neden olmuştur.

Yangın, Şeytan Sofrası olarak bilinen tepelik alanın alt kısmında başlayıp sahil bandına doğru ilerlemiştir. Şu ana kadar yaklaşık 80 hektarlık ormanlık alanın yandığı tahmin edilmektedir. Yangın, bölgede bulunan yerleşim yeri ve meskenlere sıçramadan durdurulabilmiştir. İlk andan itibaren etkili bir şekilde çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personel ile müdahale edilen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Söndürme çalışmalarına devam edilmekte olup, kısmen kontrol sağlanmıştır. Rüzgarın hızını kaybetmemesi ve zaman zaman yön değiştirmesi sebebiyle çalışmalar büyük bir titizlikle yangını bütün yönlerden kontrol altına almak amacıyla sürdürülmektedir.

İlk tespitlere göre yangının ormanlık alana yakın bir noktada aşırı rüzgarın etkisiyle elektrik iletim hatlarındaki kopma nedeniyle çıktığı yönünde bilgiler elde edilmiştir." Denildi.

Bölgede çok sayıda ekip soğutma çalışmalarına şiddetli rüzgara rağmen devam ediyorlar. Yangına Balıkesir ve çevre illerden 60 arazöz, 4 dozer ve 300 ateş savaşçısı ile müdahale edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri de yangına yoğun bir şekilde tüm güçleri ile müdahale ettiler.

(Emrah Elmas - Suat Salgın/İHA)

Kaynak: İHA