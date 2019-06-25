Ayvalık'taki iki adanın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Büyük Maden ve Küçük Maden adalarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi bölgede memnuniyetle karşılandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, Büyük Maden ve Küçük Maden Adaları 1. Derece Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanların "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildiği belirtildi.

Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Salih Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararın sevindirici olduğunu söyledi. İlçe halkının, platform öncülüğünde 2017 yılında Cunda Adası ile Pateriça Yarımadası'nın "doğal sit alanı" ilan edilmesi için mücadele verdiğini dile getiren Öz, şunları kaydetti:

"Şu anda Ayvalık'ın 22 adası da doğal sit alanıdır ancak Büyük ve Küçük Maden adalarının Cumhurbaşkanlığı tarafından hassas ilan edilmesi son derece olumlu bir gelişmedir. Ayvalıklı çevreciler ve tabii ki Ayvalık halkı olarak sadece Badavut ve Maden adalarımızın değil, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nı oluşturan tüm adaların 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesini istiyoruz. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde atılan bu adım bizim için son derece memnuniyet vericidir."

"Kesin korunacak hassas alan" sınırları içindeki bölgelerde imara izin verilmediğini vurgulayan Öz, "Bu durum, o bölgelere dokunulmaması ve doğal olarak kalması anlamını taşıyor." dedi.

Ayvalık'ta, "Türkiye'nin gizli cennetlerinden biri" olan Badavut bölgesi de 3 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmişti.

Kaynak: AA