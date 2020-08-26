Ayvalık'taki eski yapılar gün yüzüne çıkartılacak
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Ayvalık'taki eski yapılar gün yüzüne çıkartılacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Tarihe Işık Tutan Kent Altınova platformunun girişimleriyle kentin Osmanlı'dan gelen tarihi araştırılacak.

Ayvalık'taki eski yapılar gün yüzüne çıkartılacak
26.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:38

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Tarihe Işık Tutan Kent Altınova platformunun girişimleriyle kentin Osmanlı'dan gelen tarihi araştırılacak.

Altınova Mahallesi'nin tarihsel yapı sürecinin ortaya çıkarılması amacıyla, tarih, kültür ve turizm konularında deneyimli uzmanlar, belediyeye ait bir kafede buluştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının Altınova'nın tarihsel mimarisini ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

Ergin, Osmanlı dönemlerinden kalan tarihsel yapılarda yenileme çalışmalarını başlatmak için sık sık bir araya geleceklerini belirterek, çok sayıda eserin toprak altında yattığını ve bunların gün yüzüne çıkarılması için geniş katılımlı bir ekiple çalışacaklarını vurguladı.

Toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürü Salih Çakan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Yahya Akduman, Ayvalık Turizm Şube Müdürü Yasemin Gençer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Müdürü Kurthan Gencel ve Ayvalık Belediyesi Kültür Müdürü Erkan Cılak katıldı.

Kaynak: AA

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