Ayvalık'ta zor şartlarda evlilik teklifi
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Ayvalık'ta zor şartlarda evlilik teklifi

Ayvalık'ta zor şartlarda evlilik teklifi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, evlenmek isteyen genç çiftin evlilik teklifine ev sahipliği yapan teknenin sahibinin fedakarca çabası günün konusu oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, evlenmek isteyen genç çiftin evlilik teklifine ev sahipliği yapan teknenin sahibinin fedakarca çabası günün konusu oldu.

Ayvalık'ın Akçapınar kırsal mahallesinde yaşayan köyün yakışıklı gençlerinden Mehmet Aygören, gönlünü kaptırdığı köyün en güzel kızlarından Ümmühan Akbunar'a evlilik teklifi yapmak istedi.

Bu amaçla ilçenin sevilen simalarından amatör balıkçı İbrahim Aygüner'e rica eden Aygören, evlilik teklifini bu teknede yapmak istedi.

Tekne sahibi Aygüner de aşık gencin bu isteğini geri çevirmedi ve hiçbir ücret talep etmeden Aygören'in hazırlattığı "Benimle Evlenir misin?" yazılı pankartla teknesini süsledi.

Sevdiği kıza hayatının dönüm noktasında sürpriz bir evlilik teklifi yapmak isteyen Mehmet Aygören, akşam saatlerinde müstakbel gelin adayını Aliçetinkaya Mahallesi'nin sahil bandındaki Yunus Emre Parkı'nda bağlı tekneye getirerek evlilik teklifini yaptı ve biricik aşkı Ümmühan'dan "Evet" yanıtını aldı.

Parkta bulunan vatandaşların da şahit olup, alkışlarla onayladıkları evlilik teklifinin ardından genç çift tekneye binerek sahilde küçük bir tur atmak istedi.

Ancak o sırada patlak veren kuvvetli İmbat rüzgarı nedeniyle genç çift tekneye binerken, balıkçılar tarafından yapılan basit bir iskele üzerinden suya düşme tehlikesi yaşadı.

Buna rağmen genç çift, rüzgar nedeniyle çalkantılı denizdeki tekneye binmeyi başardı.

Tekne sahibi İbrahim Aygüner ise tekneyi çalıştırıp denize açılmak istedi. Fakat dalgaların kıyıya ittiği tekneyi kontrol edebilmek oldukça zor oldu.

Bu sırada teknenin pervanesine kıyıya bağlı diğer teknelerin halatları dolandı.

Genç çiftin en önemli gününde birlikte denizde tur atma isteğinin olumsuz sonuçlanmasına gönlü razı olmayan tekne sahibi Aygüner, tereddüt etmeden denize atlayıp, teknenin pervanesine dolanan halatları çıkarmayı başardı.

Aygüner'in genç çift için gösterdiği çaba, sahil kenarında olup bitenleri izleyen vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Tekne sahibi Aygüner memnun

Güçlükle denize açıldıktan sonra genç çiftin hayalini yerine getiren İbrahim Aygören aynı zorluklarla tekneyi sahile yanaştırdıktan sonra olaya tanık olan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim için önemli olan bu genç çiftimizin mutluluğuydu. Aksiliklere rağmen genç arkadaşlarımızın bu hayalini yerine getirebilmekten son derece memnunum. Allah bir yastıkta yaşlanmayı nasip etsin. Allah onlara mutluklar versin" diye konuştu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta zor şartlarda evlilik teklifi
Ayvalık'ta zor şartlarda evlilik teklifi
Ayvalık'ta zor şartlarda evlilik teklifi
Ayvalık'ta zor şartlarda evlilik teklifi
Ayvalık'ta zor şartlarda evlilik teklifi
Ayvalık'ta zor şartlarda evlilik teklifi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ayvalık'ta zor şartlarda evlilik teklifi - Haberler
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