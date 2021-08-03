Ayvalık'ta zeytinlik arası yollarda bakım çalışmaları yapıldı
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Ayvalık'ta zeytinlik arası yollarda bakım çalışmaları yapıldı

Ayvalık'ta zeytinlik arası yollarda bakım çalışmaları yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytin üreticisinin hasat döneminde sıklıkla kullandığı zeytinlikler arası yolları yenilemeye devam ettiklerini söyledi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytin üreticisinin hasat döneminde sıklıkla kullandığı zeytinlikler arası yolları yenilemeye devam ettiklerini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda 16 farklı bölgenin belirlendiğini ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını hatırlatan Başkan Ergin, tarihin, mimarinin, doğa ve lezzetin diyarı, zeytinin başkenti Ayvalık'ta üreticilerden gelen talepleri değerlendirdiklerini, teknik ekibin yerinde incelemelerde bulunduktan sonra yollarda düzenleme yapıldığını belirtti. Başkan Ergin, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iki grayder, bir kepçe ve altı kamyon ile gece gündüz çalışarak, zeytin üreticisinin hasat dönemini sıkıntısız atlatması için çalıştıklarını hatırlattı.

Özellikle kışın yağmurlarla birlikte zeytin üreticisinin sıkıntılı günler geçirdiğine değinen Başkan Ergin, "Yağışla birlikte toprak zemin çamur haline geliyor, zeytin toplamak için gelen işçileri taşıyan araçlar yolları kullanmakta zorlanıyor. Toplayıcı işçiler, başka çareleri olmadığı için çamur içinde yürümekte zorlanıyordu. Ekiplerimiz kış aylarının ağır koşulları bastırmadan çalışmaları kısa sürede tamamlayacak. Zeytinlikler arası yolların hemen hepsi elden geçirilip yenileniyor. Üreticiler topladıkları zeytinleri sıkıntı yaşamadan fabrikalara taşıyabilecek" dedi.

Zeytinlikler arası yolların toplam uzunluğunun altmış kilometre olduğunu, 36 kilometrelik yolun tamamlandığını, kalan bölümler için de plan ve program yapıldığını vurgulayan Başkan Ergin, zeytin üreticilerinin istek ve çözümlerini 'Bizim Masa' aracılığıyla Ayvalık Belediyesi'nin 444 10 66 numaralı telefonuna iletebileceklerini söyledi.

Başkan Ergin, bugüne kadar; Mutlu Köy Çamlıçeşme, Türközü, Kırcalar, Mahallesi, Bulutçeşme, Akçapınar, Odaburnu, Murateli'le Kozak bölgesi, Mimoza zeytinlikler arası yollarının elden geçirilip yenilendiğini sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta zeytinlik arası yollarda bakım çalışmaları yapıldı
Ayvalık'ta zeytinlik arası yollarda bakım çalışmaları yapıldı
Ayvalık'ta zeytinlik arası yollarda bakım çalışmaları yapıldı
Ayvalık'ta zeytinlik arası yollarda bakım çalışmaları yapıldı
Ayvalık'ta zeytinlik arası yollarda bakım çalışmaları yapıldı
Ayvalık'ta zeytinlik arası yollarda bakım çalışmaları yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ayvalık'ta zeytinlik arası yollarda bakım çalışmaları yapıldı - Haberler Ekonomi
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