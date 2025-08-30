Ayvalık'ta Zafer Bayramı'nın 103. yıldönümü coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ayvalık'ta; Büyük Zafer'in 103'üncü yıl kutlamaları, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki anıta çelenk sunulması ve tebrik töreni ile başladı.

Sabah saat 10.00'da ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Kaymakam Hasan Yaman öncülüğündeki çelenk sunma töreninde; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Acemoğlu'nun yanı sıra; daire amirleri, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal Marşı okunmasının sonrasından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Piyade Üsteğmen Mustafa Koç yaptı.

Şiirlerin okunması, mini konserler, halk oyunları gösterileri ve kortej geçişiyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi.

Ayvalık'taki törenler; gece fener alayı ve ardından Büyük Park Amfitiyatro'da Sunay Akın'ın tek kişilik gösterisiyle sona erecek. - BALIKESİR