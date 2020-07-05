Ayvalık'ta yunuslar dalış meraklılarıyla yarıştı
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Ayvalık'ta yunuslar dalış meraklılarıyla yarıştı

- Ayvalık'ta yunuslar dalış meraklılarıyla yarıştı İnsanların denizdeki şirin dostları Ayvalık'ta amatör kameralara yansıdı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunus balıkları ilçedeki dalış kurslarına ait tekneler ile yarış yaptı.

05.07.2020 15:18 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:00

- Ayvalık'ta yunuslar dalış meraklılarıyla yarıştı

İnsanların denizdeki şirin dostları Ayvalık'ta amatör kameralara yansıdı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunus balıkları ilçedeki dalış kurslarına ait tekneler ile yarış yaptı.

22 adası ile dünyanın en zengin doğa güzelliklerini bünyesinde barındıran Ayvalık'ta, turizm çeşitliliğinin bir başka ismi deniz dibi zenginliği. Ayvalık'ın su altı güzellikleri ilçedeki dalış kursları tarafından yıllardır dalış meraklılarıyla buluşturuluyor. Hafta sonlarında İzmir, Bursa, Manisa ve İstanbul'dan gelen dalış meraklılarını bu defa yunuslar ilginç bir sürprizle karşıladı. Dalış alanına giden teknelerle yarışan denizlerin süsü olarak nitelendirilen yunusların dalış meraklılarının bulunduğu tekne ile yarışması ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi.

Amatör kameralara yansıyan yunusların teknenin burun kısmına yakın bir şekilde dans edercesine ilerlemesi dalış meraklılarına keyifli anlar yaşattı.

Dalış noktasına kadar tekneleri takip eden yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Ayvalık'ta yunuslar dalış meraklılarıyla yarıştı

Kaynak: İHA

Manşet

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