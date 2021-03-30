Ayvalık'ta yaya şeritlerine kırmızıçizgi
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Ayvalık'ta yaya şeritlerine kırmızıçizgi

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Ayvalık'ta yaya şeritlerine kırmızıçizgi

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, yurt genelinde olduğu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, yurt genelinde olduğu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de başlatıldı.

Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen farkındalık etkinliğine; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Güneş Eliş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mete Erbatur, Ayvalık Müftüsü Emre Önal, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, oda başkanları ve Mehmet Akif Ersoy Okulu öğrencileri de katıldı.

Yolda kırmızıçizgiyi çeken Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslan, "Tüm kurum amirlerimizle bugün bir farkındalık oluşturmak için buradayız. Önceliğimiz yaya. Bakanlığımızın bu konuda hassasiyetleri var. Farkındalık oluşturmak için burada bu etkinliği düzenledik. Asla unutulmasın, yaya şeritleri kırmızı çizgimizdir." dedi.

Okul önlerinde yaya geçitlerinin olmasının önemine işaret eden Kaymakam Görgülüarslan, "İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu uygulama çok önemlidir. Çocuklarımızın çıkış saatlerinde sıkıntı yaşamamaları için bütün sürücülerimizden isteğimiz, öğrencilerimize öncelik verelim. Öğrencilerimiz sıkıntı yaşamasınlar, güvenle evlerine gidip-gelebilsinler" diye konuştu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta yaya şeritlerine kırmızıçizgi
Ayvalık'ta yaya şeritlerine kırmızıçizgi
Ayvalık'ta yaya şeritlerine kırmızıçizgi
Ayvalık'ta yaya şeritlerine kırmızıçizgi
Ayvalık'ta yaya şeritlerine kırmızıçizgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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