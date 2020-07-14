Ayvalık'ta Yaşar rüzgarı esti
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Ayvalık'ta Yaşar rüzgarı esti

Ayvalık'ta Yaşar rüzgarı esti Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek hizmete sunulan Büyük Park'ta konser veren Pop Müziğin güçlü sesi Yaşar, güçlü yorumu ve müthiş performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

14.07.2020 11:06 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:16

Ayvalık'ta Yaşar rüzgarı esti

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek hizmete sunulan Büyük Park'ta konser veren Pop Müziğin güçlü sesi Yaşar, güçlü yorumu ve müthiş performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Koronavirüs önlemlerine harfiyen riayet edilen konser öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Büyük Park'ın açılışını daha önce ünlü DJ Ozan Çolakoğlu ile gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, parkın bünyesinde olan açık hava tiyatrosunda da ünlü sanatçıları Ayvalık halkıyla buluşturmayı sürdürdüklerini söyledi. Ağustos ayı itibariyle hazırladıkları programda tiyatro ve film gösterimleriyle etkinliklerin devam edeceğini kaydeden Başkan Ergin, tüm organizasyonlarda pandemi önlemlerinin titizlikle uygulandığını söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Yaşar, Korona günlerinde ailesiyle birlikte evden dışarı çıkmadıklarını ve pandemi nedeniyle 4 ay sonra ilk konseri de Ayvalık'ta verdiklerini anlattı.

Bu sürecin ardından ilk kez kendisine eşlik eden grıbıyla sahneye çıkmanın heyecanını yaşadığını kaydeden Yaşar, "Bundan sonraki kopnserimizi İstanbul-Florya'da vereceğiz. Pandemi önlemleri nedeniyle konser tempomuz biraz düşük tabi. Haftada bir kez konser verebilirsek, şükredeceğiz." dedi.

25 yıldan bu yana sanat camiası içerisinde olduğunu belirten ünlü sanatçı, 25 yıl süresince müzik dünyasında Yaşar olarak kalabilmenin kendisi için ne anlama geldiğine ilişkin bir soruyu da yanıtlayarak, " Ah bilebilsem. Bu 25 yıllık süreçte çok değişiyor Türkiye'de. Aynı şekilde benimde bu süreçte hayatım dalgalanmalarala epey değişti. Yaşar olmak nasıl bir şey bilmiyorum ama şunu biliyorum; 'Yaşar Günaçgün' olmak gbi bir şey var. Yani annemin oğlu olan Yaşar Günaçgün. O'nu daha iyi bir adam yapmaya çalışıyorum. O, 'Yaşar' dediğiniz bir sıfat aslında. O sıfata ben ve arkadaşlarım layık olmaya çalışıyoruz. Ben o sıfatın işçisiyim aslında. Ama ben annemin oğlu olan Yaşar'ı daha çok seviyorum." İfadelerini kullandı.

Ayvalık'ı çok sevdiğini vurgulayan Yaşar, "Çünkü 1997 yılında burada 'Birtanem' klibini çekmiştik. O zamanlar buaralar biraz daha sakindi. Cunda Adası ve Ayvalık'ın içerisinde çeşitli yerlerde çekmiştik bu klibi. Herhalde klibi çektiğimiz dönem itibariyle biraz sakindi Ayvalık ve biz her yerini gezebilme fırsatı bulabilmiştik. Çok sevmiştim hatta aşık olmuştum Ayvalık'a Zeytinyağlarından alıp, götürmüştüm. Hala o tadı başka zeytinmyağlarında bulamıyorum. Burada profesyonel bir fotoğrafçı arkadaşım vardı. O'nun evinde kalmıştık. Çok eski bir evdi. Mahzeni bile vardı. Kısacası çok hoş günler geçirmiştik biz burada. O yüzden de hem Ayvalık'a, hemde Ayvalıklılara, buraya gelip tatillerini geçiren herkesi çok seviyorum." dedi.

Ayasofya konusuna ilginç yanıt

Ayasofya'nın ibadete açılması konusuyla ilgili bir sorunun yöneltilmesi karşısında bu soruyu yanıtlamak istemediğini belirten sevilen sanatçı, "Benim 25 yıl önce askerlik yaptığım arkadaşlarımdan oluşan bir whatsapp grubumuz vardı. Sadece bu tartışma yüzünden o grup dağıldı. Birbirilerini 25 yıldır tanıyan, kardeş olan ve dost olan bu konu yüzünden o whatsapp grubunu dağıttılar. Herkes birbirine girdi. Ben hiç karışmadım o kavgaya. Yani kardeşleri ve arkadaşlarında arasına giren bir konu bu. O yüzden ben, beni sevenlere bu konuda herhangi bir yorum yapmak istemiyorum" diye konuştu.

Önümüzdeki süreçte Deniz Özçelik ile birlikte yeni şarkılar yapacaklarını belirten Yaşar, "Bu aralar bu yönde çalışmalarımız olacak. Bu çalışmamız kapsamında stüdyoya girmemiz lazım. Ama bu salgından biraz daha kurtulmamız lazım. Zannediyorum Eylül-Ekim gibi her şeyin biraz daha düzeldiği ve insanların biraz daha dikkatli yaşadıları bir dönemde bu çalışmayı tamamlamayı düşünüyoruz. Müziğin ruhu daima sizlerle olsun" diye konuştu.

Ayvalık'ta Yaşar rüzgarı esti

Kaynak: İHA

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