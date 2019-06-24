Ayvalık'ta yangın ahşap çay ocağını küle döndürdü

Yoksul ailenin ekmek teknesinin kundaklandığı iddia edildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, saat 24.00 sıralarında çıkan yangında bir ahşap çay ocağı küle döndü.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın sevilen simalarından Hüsnü Buget ile ailesinin işlettiği Devlet Hastanesi önündeki ormanlık alanda bulunan çay ocağında yangın çıktı. Kundaklama olabileceği üzerinde durulan yangında, ahşap çay ocağı tamamen yanıp küle dönerken, çay ocağının yanında bulunan birkaç çam ağacı da alevlerden zarar gördü.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yangını duyar duymaz olay yerine koşarken, yangın mahalline kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına 3 arazöz, 1 tanker ve 8 personelle müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında çay ocağı tamamen küle döndü.

Yangının büyüdüğü sırada, çay ocağının yakınındaki kendisine ait kasalı motosiklette uyuduğunu ifade eden çay ocağının sahibi Hüsnü Buget, "Yangının çıkardığı gürültüyle uyandım. Neye uğradığımı şaşırdım. Çay ocağının içerisinde yangın çıkaracak hiçbir olumsuz durum yoktu. İki kızım ve eşimin kıt kanaat geçimini sağladığım mekanım küle döndü. Bu bir kundaklamadır. Bir kişiden şüpheleniyorum. Bu kundaklamayı yapmışsa o yapmıştır" dedi.

Tek gelir kaynağının da yangının alevleriyle küle döndüğünü anlatan Hüsnü BUget'in çaresizliği yürekleri dağladı.

Küle dönen çay ocağının karşısında gözyaşlarına hakim olamayan talihsiz adamı Belediye Başkanı Mesut Ergin teskin etmeye çalıştı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA