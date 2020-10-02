Ayvalık'ta yanan ormanlık alanın ağaçlandırılması için teknik çalışmalar başladı

Ayvalık'ta yanan ormanlık alanın ağaçlandırılması için teknik çalışmalar başladı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaklaşık iki hafta önce meydana gelen ve 53 hektar ağaçlık alanın küle döndüğü orman yangını sonrasında, yanan alanlarda ağaçlandırma için teknik çalışmalara başlanıldı.

Ayvalık'ta yanan ormanlık alanın ağaçlandırılması için teknik çalışmalar başladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaklaşık iki hafta önce meydana gelen ve 53 hektar ağaçlık alanın küle döndüğü orman yangını sonrasında, yanan alanlarda ağaçlandırma için teknik çalışmalara başlanıldı.

Edremit Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında 40 hektarı Orman arazisi içerisinde, 13 hektarı ise Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisinde kalan bölgelerde yanan alanların yapılacak çalışmalarla yeniden yeşillendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Edremit Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre; yanan alanların Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içerisinde kalan bölgede ağaç dikimi yapılarak, diğer bölgeler de ise toprağın bol miktarda tohumlanarak, kendi haline bırakılmasıyla söz konusu çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi.

Kızılçam ile donatılması planlanan yanan ormanlık alanların yol kenarlarında toprak yapısına uygun olabilecek selvi, sedir ve kavak ağacı fidanlarının dikilmesinin de çalışmalar kapsamında olduğu gözlendi.

Yanan ağaçların arasında alevlerden etkilenenlerin, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek kesileceği ve böylelikle de çalışmaların start alacağı alanın öncelikle yanan ağaçlardan temizlenmesiyle dikim çalışmalarının fiilen başlatılacağı belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT SALGIN