Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜBalıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde bir firmaya ait yağ fabrikasında çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 40 dakika içinde tesislere sıçramadan söndürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde bir firmaya ait yağ fabrikasında çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 40 dakika içinde tesislere sıçramadan söndürüldü. Yangını çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Fatih Emrah ERDOĞAN- Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN