Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın (2)
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Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın (2)

14.10.2020 18:27 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:31
Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜBalıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde bir firmaya ait yağ fabrikasında çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 40 dakika içinde tesislere sıçramadan söndürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde bir firmaya ait yağ fabrikasında çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 40 dakika içinde tesislere sıçramadan söndürüldü. Yangını çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. 

Fatih Emrah ERDOĞAN- Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir),


Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın (2)
Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın (2)
Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın (2)
Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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