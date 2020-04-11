Ayvalık'ta vatandaşların ihtiyaçları evde karşılanıyor BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşların ihtiyaçları Vefa grupları tarafından karşılanıyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşların ihtiyaçları Vefa grupları tarafından karşılanıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dün gece sokağa çıkma yasağının ardından Vefa grupları tarafından vatandaşların ihtiyaçları evlerine götürülüyor. Tarım alanları ve süt üretim firmalarıyla birlikte, fırınlar, tüp dağıtım işletmeleri, eczaneler ile nöbetçi akaryakıt istasyonları da çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan, vefa gruplarının tüp, su ve kömür üzerine dağıtımları saat 16.00'ya kadar sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: DHA