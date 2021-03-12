Ayvalık'ta vahşet...Poşet içerisinde sokağa atılmış bebek cesedi bulundu
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Ayvalık'ta vahşet...Poşet içerisinde sokağa atılmış bebek cesedi bulundu

12.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:34

Ayvalık'ta vahşet...Poşet içerisinde sokağa atılmış bebek cesedi bulundu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir poşet içerisinde bebek cesedi bulundu.

Ayvalık'ta vahşet...Poşet içerisinde sokağa atılmış bebek cesedi bulundu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir poşet içerisinde bebek cesedi bulundu.

Yenimahalle'de İlkkurşun Tepesi'ndeki yerleşim yerlerinin sona erdiği açık arazide, sabah saatlerinde bir vatandaş, poşet içerisinde bir bebek cesedi olduğunu fark edince polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bu sabah doğduğu tahmin edilen ölü bebekle karşılaştı. Savcının yaptığı incelemelerde, bebeğin göbek bağı kesildikten sonra kan kaybından hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Polis, bebek cesedinin kim ya da kimler tarafından söz konusu alana terk edildiği konusunda geniş çaplı araştırma başlattı. Talihsiz bebeğin cesedi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minik cansız bedenin Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor.

Ayvalık'ta vahşet...Poşet içerisinde sokağa atılmış bebek cesedi bulundu
Ayvalık'ta vahşet...Poşet içerisinde sokağa atılmış bebek cesedi bulundu
Ayvalık'ta vahşet...Poşet içerisinde sokağa atılmış bebek cesedi bulundu
Ayvalık'ta vahşet...Poşet içerisinde sokağa atılmış bebek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT SALGIN

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