Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler

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Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA, Suat Salgın - Güncel
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Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

AYVALIK, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ta uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 20 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Suat Salgın - Güncel

Uyuşturucu, Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Güncel, Haberler

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