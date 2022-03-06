Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
AA, Suat Salgın - Güncel
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.
AYVALIK, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ta uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 20 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Suat Salgın - Güncel