Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu
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Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu

15.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:12
Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmaları sonucunda, uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, U.F, F.Y, S.K, A.K, M.V.E, Z.B ve R.C'nin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda, 6 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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