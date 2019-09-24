Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu

24.09.2019 08:44

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 5,5 kilogram esrar, 600 makaron, 44 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Kırcalar Mahallesi'nde yaşayan S.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, S.K'nin işlettiği kahvehane, akaryakıt istasyonu ve evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 kilogram esrar, 600 makaron, 44 uyuşturucu hap, esrar kullanmak için pet şişeden hazırlanmış aparat ve hassas terazi ele geçirildi.

Bağyüzü Mahallesi'ndeki operasyonda da A.Ç'nin evinde yapılan aramalarda 500 gram esrar bulundu.

Operasyonlar kapsamında ele geçirilen uyuşturucuları muhafaza altına alan jandarma ekipleri, S.K. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA