Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir araçta 350 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Kavşağı mevkisinde içindeki kişilerin durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta ve sürücü B.A. ile yanındaki D.K, B.M, M.O.S, M.B.Y. ve E.D'nin üstlerinde yaptıkları aramalarda 350 gram kubar esrar buldu.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA