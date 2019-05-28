Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı
Balıkesir'de uyuşturucu hap alan 5 arkadaştan 2'si hayatını kaybetti, 3'ü ise yoğun bakımda tedaviye alındı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 5 arkadaşın uyuşturucu alması sonrası 2 kişinin öldüğü, hayati tehlikeleri bulunan 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
UYUŞTURUCU KULLANAN 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgiye olay, Küçükköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza S., Yiğit T., B.U., C.S. ve D.E. isimli arkadaşlar uyuşturucu hap aldıktan sonra fenalaştı. Ali Rıza S. ve Yiğit T. hayatını kaybederken, diğer 3 kişi ise Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarmanın tahkikatının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
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Dalak6, baş harfini yanlış yazmışlar senin!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ALLAH ANALARINA BABALARINA SABIR VERSİN , MERDİVEN ALTI YAPIYORLAR ÇOCUKLARI GENÇLERİ BU HALE GETİRİYORLAR ALLAH KAHREYLESİN BUNLARI YAPANLARICevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bırakın çöle gitsinCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Niyazi diyoruz ölenlereCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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