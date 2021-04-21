Ayvalık'ta tripleks villada çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir tripleks villada çıkan yangın hasara yol açtı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir tripleks villada çıkan yangın hasara yol açtı.

Cunda Adası'nda, Mevlana Caddesi 34. Sokak'ta Cem Eriştirenoğlu'na ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından başlayan yangın hızla büyüdü.

Ev sakinlerinin dışarı çıkmasının ardından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi komşuların yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde bulunan "Baldız" ve "Tarçın" isimli iki köpek ise itfaiyecilerin oksijen maskesi takıp kalp masayı yaparak kurtarmaya çalışmasına rağmen telef oldu.

Villada zarara neden olan yangınla ilgili hasar tespitine başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın