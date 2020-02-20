Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı

20.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:30

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

150 Evler Mahallesi Küme Evler mevkisinde 35 GC 1147 ve 34 CGL 804 plakalı iki otomobil çarpıştı.

Kazada, her iki araçtaki Talat Özgen ile Uğur Gün yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu araçlardan çıkartılan yaralılar, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA