Ayvalık'ta trafik kazası: 1 ölü
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Ayvalık'ta trafik kazası: 1 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ayvalık'ta trafik kazası: 1 ölü
31.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:47

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova iskele mevkiinde 10 ADY 400 plakalı motosiklet sürücüsü Eriş Çobanoğlu (75), H.Ü.'nün kullandığı 10 VE 551 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Eriş Çobanoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü H.Ü., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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