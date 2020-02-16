Ayvalık'ta THK'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü kutlandı

16.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:46

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törende konuşan THK Ayvalık Şube Başkanı Yavuz Duru, bir havacılık eğitim kurumu olan THK'nin 16 Şubat 1925'te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." öngörüsüyle kurulduğunu söyledi.

Kurumun ilk yıllarından itibaren halkla bütünleşmek, havacılık alanındaki faaliyetlerini halka ulaştırmak amacıyla her ilde, ilçede şubeler açma yönünde çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Duru, şöyle konuştu:

"THK bugün itibarıyla 450'den fazla şubesiyle ülke genelinde yaygın bir organizasyon ağına sahip ender kuruluşlardan biridir. Sivil havacılığımızın değişik ihtisas alanlarındaki eleman ihtiyacını karşılamak üzere üniversite kurma çalışmaları 2009 yılında başlatılmıştır. Bu bağlamda Ankara, İzmir ve Eskişehir'de kampüsler oluşturulmuştur. Bünyesinde, Havacılık Meslek Yüksekokulu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hava Ulaştırma Fakültesi ve İşletme Fakültelerini barındırmaktadır."

Törene, THK Ayvalık Şubesi yönetimi, kurum bünyesindeki Genç Kanatlar Grubu öğrencileri ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanlığı üyesi gaziler katıldı.

Kaynak: AA