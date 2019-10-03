03.10.2019 18:04

Ayvalık'ta telefon dolandırıcılarına polisten bir darbe daha

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, telefonla aradıkları bir vatandaştan yarım milyon liraya yakın para talep eden 2 dolandırıcı, Ayvalık polisinin nefes kesen operasyonu sonrasında kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Cunda Adası'nda ikamet eden M.Ö. isimli vatandaşı arayan telefon dolandırıcıları; kendilerini polis olarak tanıttılar. Telefondaki şahıslar FETÖ terör örgütü kapsamında bir operasyon yaptıklarını, bu kapsamda M.Ö.'nün de hesaplarının kullanıldığını söyledi.

M.Ö.'nün başının büyük bir belada olduğunu ve kendisine yardım edeceklerini ifade ederek, bu iş için 450 bin lira M.Ö.'nün kendilerine ödemesi gerektiğini aktardılar.

M.Ö. de bankada Türk Lirası olarak döviz cinsi parası olduğunu belirtince, bu kez telefondaki ses kendisine parayı bankadan çekip eve gitmelerini, daha sonra da tarif edecekleri yerde kendilerine bu parayı teslim etmeleri söyledi.

M.Ö. de telefonu kapattıktan sonra durumu Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbar etti.

Ayvalık polisi, son derece zekice tasarlanan bir operasyon hazırlığı yaparak hemen harekete geçti.

İçi kağıt dolu bir çanta hazırlayan polis ekipleri, M.Ö.'nün telefon dolandırıcılarının talimatını yerine getirerek bu çantayı dolandırıcıların belirledikleri noktaya bırakmasını sağladı.

Telefon dolandırıcılığı zanlıları; A.A. ve F.Ö. Lale Adası 15 Eylül Caddesi üzerinde içinde para olduğunu düşündükleri poşeti almak isterken polis ekipleri ortaya çıktı.

Bir anda paniğe kapılan A.A. ve F.Ö. kaçmaya çalışırken, filmleri aratmayacak bir takip sonrasında suçüstü olarak Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği görevlilerince geldikleri ve kaçmaya çalıştıkları araç ile kıskıvrak yakalandılar.

A.A. ve F.Ö. dışında bir şahısın daha olayla ilgisinin bulunduğunu tespit eden polis, şimdi her yerde 3. telefon dolandırıcısını arıyor. Söz konusu şahsın yakalanmasının ise an meselesi olduğu öğrenildi.

Yakalanan telefon dolandırıcılığı zanlıları A.A. ve F.Ö., yargılanmak üzere Ayvalık Adliyesi'ne çıkarıldı.

Kaynak: İHA