Ayvalık'ta taş ocağı 5 yıl sonra yeniden faaliyete geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi'ne yol çalışmalarında altyapı malzemesi temin eden ve belediye bütçesine önemli katkılar sağlayan taş ocağı beş yıl aradan sonra devreye alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi'ne yol çalışmalarında altyapı malzemesi temin eden ve belediye bütçesine önemli katkılar sağlayan taş ocağı beş yıl aradan sonra devreye alındı. Başkan Ergin, 2016 yılında kapatılan tesisten beton santralleri ve beton parke üreticilerinin de ihtiyaç duydukları agrega malzemesini temin edebilecekleri söyledi.

Beş yıldır atıl durumda bekletilen Ayvalık Belediyesi'nin mülkiyetindeki taş ocağı faaliyete geçirildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin taş ocağının devreye alınmasıyla birlikte belediyenin bütçesine çok büyük anlamda maddi katkı sağlandığını söyledi. Başkan Ergin, "Kendimize ait taş ocağımız var iken, çalışmalarımızda kullandığımız malzemeleri dış piyasadan satın almak hiç de mantıklı değildi. Ocağı faaliyete almakla hem maddi hem de zamandan kazanmış olduk" dedi.

Ayrıca Ayvalık halkına istihdam olanağı da sağladıklarını hatırlatan Başkan Ergin, belediyenin parasının, Ayvalık halkının parası olduğunu ve kendilerine emanet edildiğini vurgulayarak, en verimli şekilde icraata dönüştürmenin en temel görevleri arasında yer aldığını söyledi. 2016 yılında faaliyeti durdurulan Ayvalık Belediyesi işletme ruhsatlı taş ocağının bazalt kayaç hammaddesi ile çalıştığını, taş kırma ve eleme tesislerinin kamunun hizmetine açıldığına değinen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, iki aylık çalışma sonucunda ocağın aktif çalışır konuma getirildiğini duyurdu.

Fen işleri çalışmalarında alt yapı malzemesi bulmakta zorlandıklarını, yüksek maliyetler ödeyerek dışarıdan getirmek zorunda kaldıkları malzemenin bundan böyle kendi tesislerinde üreterek belediye bütçesine önemli katkılar sağlayacağını belirten Başkan Ergin, "Faaliyete sokulan tesiste boyutlandırılan beş agrega türü üretilmektedir. Üretimi yapılan malzemeler yol alt yapı ve üst yapı çalışmalarında kullanılmaktadır. Ayrıca beton santralleri ve beton parke üreticileri de ihtiyaç duydukları agrega malzemesini tesisten temin edebilirler" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA