Ayvalık'ta tarihi camiye kitabe ayıbı
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Ayvalık'ta tarihi camiye kitabe ayıbı

İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay - Haberler | Kültür Sanat

- Ayvalık'ta tarihi camiye kitabe ayıbı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Alibey Adasında, 1898 yılında Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan Hamidiye Caminde namaz kılan vatandaşlar, kitabedeki yazıların kazınmış olmasına tepki gösterdi.

- Ayvalık'ta tarihi camiye kitabe ayıbı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Alibey Adasında, 1898 yılında Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan Hamidiye Caminde namaz kılan vatandaşlar, kitabedeki yazıların kazınmış olmasına tepki gösterdi. 2014 yılında restore edilen Hamidiye Camii ilginç mimarisi ile dikkat çekerken, cami girişinde yer alan kitabenin yenilenmesi istendi.

Ayvalık'ta, Alibey Adasının tek camisi olan Hamidiye Camisi, taş duvarları ve ilginç mimarisi ile dikkat çekerken, caminin girişinde yer alan mermer kitabedeki yazıların silinmiş olması tepkilere neden oldu. Kitabenin çok eski yılarda silindiği kaydedilirken, restorasyon sırasında da yenilenmemesi tepkilere neden oldu. Caminin ilgi gördüğünü anlatan vatandaşlar, kitabeyi silenlere de tepki gösterdi. Gezmek için adaya geldiğini anlatan Kaan Tuna, " Bugün biz arkadaşlarla Cunda turu yaptık. Öğlen namazı vaktinde Hamdiye Camiine yolumuz düştü. Sevdiğimiz bir cami. Daha önceden de gelip görüyorduk. Ama, bu gün bir şey fark ettik. Bu cami 1900'lü yıllarda yapılmış. Çok tarihi bir cami. Osmanlı ecdadımızdan kalma. Abdülhamid Han zamanından kalan bir cami. Ama, burada gördüğünüz gibi kitabesiyle oynanmış, kazınmış. Kasıtlı olarak yapılmış bu. 2014 de restore olmuş. O zaman da düzeltememişler bunu. O zamanki zihniyet bozuk zihniyet diyelim. Buradan yetkililere sesleniyorum. Gelip bu güzelliğe tekrar hayat verelim. Eski haline döndürelim. Böyle düşünen insanlara sapık zihniyetlere fırsat vermeyelim" dedi. Celal Beyazıt da, " Cunda'da öğlen namazı kılmak için bir cami gördük. Camiye girdiğimizde sürprizle karşılaştık. Caminin, maalesef kitabesi her nedense silinmiş. Kaybolmuş. Özellikle yeşil boyayla boyanmış. Sadece 1212 numarası okunabiliyor. Diğer yerleri okunamıyor. Ben aynı acıyı Çankırı Kurşunlu Dumanlı beldesinde de gördüm. İşte o günkü yöneticiler kimse, 1940'lar da gelmişler merdivenle, Abdülhamid Han Hazretlerine ait turayı ve yazıyı silmişler. Herhalde Arapça diye silmişler. Şimdi bilemiyoruz. İnsanların en son geleceği yer cami ve mezardır. Yaptıkları her şeyden Allah'a hesap vereceklerdir. Bu kim olursa, olsun. İster, kral, ister padişah isterse imam osun. İster normal vatandaş olsun. Yapılan bütün amellerin hesabını Allah'a vereceklerdir. Biz burada ecdadımızın ne kadar büyük bir ecdat olduğunu öğrenmiş oluyoruz" diye konuştu.

Ayvalık'ta tarihi camiye kitabe ayıbı
Ayvalık'ta tarihi camiye kitabe ayıbı
Ayvalık'ta tarihi camiye kitabe ayıbı
Ayvalık'ta tarihi camiye kitabe ayıbı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay

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