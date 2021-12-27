Ayvalık'ta tarihî binaya taşınmak için geri sayım - Haberler
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Ayvalık'ta tarihî binaya taşınmak için geri sayım

Ayvalık'ta tarihî binaya taşınmak için geri sayım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ayvalık Belediyesi tarihi binaya taşınma hazırlığı içinde.

Ayvalık Belediyesi tarihi binaya taşınma hazırlığı içinde.

Rum asıllı bir işadamı tarafından Ayvalık'tan demir yolu geçeceği var sayılarak otel olarak yaptırılan ve bir dönem hastane olarak kullanılan Ayvalık Vergi Dairesi binasının restorasyonunda son aşamaya gelindi. Çevre düzenlemesinin ardından Ayvalık Belediyesi tarihi binada hizmet vermeye başlayacak. Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin çeşitli bölgelerinde on bir ayrı yerde bulunan birimlerin önemli bir kısmının bu binada hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Ergin, "O bina babalarımız döneminde hastaneydi, bizim gençliğimizde vergi dairesiydi. Bina yüz yılı aşkın bir zamanda yapılmış daha sonra devlet bir şekilde kullanmış. Bu bina Ayvalık Belediyesi'ne hizmet verecek. Bunu neden böyle düşündük? Bu ilçenin bir hikayesi var. Herkes yeni bir bina yapmaktan yanaydı belediye için. Ben belediye binasının bir hikayesi olmasından yanaydım. O hikayeyi yazmak önemli. Kuruluşu yüz yıllara dayanan belediyemize tarihi bir yapı çok yakışacak" diye konuştu.

Uzun yıllar vergi dairesi olarak hizmet veren bina Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Ayvalık Belediyesi'ne tahsis edilmişti - BALIKESİR

Ayvalık'ta tarihî binaya taşınmak için geri sayım

Ayvalık'ta tarihî binaya taşınmak için geri sayım

Ayvalık'ta tarihî binaya taşınmak için geri sayım

Ayvalık'ta tarihî binaya taşınmak için geri sayım

Ayvalık'ta tarihî binaya taşınmak için geri sayım

Ayvalık'ta tarihî binaya taşınmak için geri sayım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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